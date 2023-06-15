TFF 2. Lig Play-off Final maçında Şanlıurfaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Bucaspor 1928’i 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maçın ardından sarı-yeşilli futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Bucaspor 1928 cephesi üzüntüye boğuldu. Şanlıurfaspor, maç sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı. Futbolcuların sevinçlerine aileleri de eşlik etti. Bu sonuçla Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Çorum FK’nın ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu. İHA