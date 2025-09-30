İşitme engelli spor camiasının önde gelen isimlerinden Doğan Özdemir yaşamını yitirdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sağır Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ve ICSD Teknik Delegeliği görevlerinde bulunan Özdemir, aynı zamanda Kocaeli Sessizler Derneği’nin de kurucusuydu

İşitme engelli sporuna ve sağır bireylerin hak mücadelesine önemli katkılar sunan Doğan Özdemir’in vefatı, spor camiasında büyük hüzün yarattı. Uzun yıllar boyunca çeşitli görevler üstlenerek işitme engelli sporculara yol gösteren Özdemir, hem liderliği hem de vizyonuyla tanınıyordu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, yaptığı açıklamada Özdemir’in sadece federasyon yönetiminde değil, aynı zamanda Türkiye Sağır Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ve ICSD Teknik Delegeliği görevlerinde de büyük hizmetler sunduğunu belirterek, onun azminin ve liderliğinin daima hatırlanacağını vurguladı.

Doğan Özdemir’in kurucuları arasında yer aldığı Kocaeli Sessizler Derneği de ölüm haberini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada, “Kurucumuz Doğan Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu da taziye mesajında Özdemir’in sağır toplumunun gelişimi için verdiği emeklere dikkat çekti. Açıklamada, 1984–1986, 1993–1994 ve 1994–1995 yılları arasında üstlendiği Federasyon Başkanlığı dönemlerinde sağır bireylerin hak mücadelesine yön verdiği ve birçok önemli çalışmaya imza attığı ifade edildi.