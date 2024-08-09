Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon için forma sol kol sponsoru olarak blockchain veri analiz platformu Arkham Intelligence ile anlaşma sağladı. Anlaşma, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Arkham Intelligence Kurucu CEO’su Miguel Morel'in katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN GALATASARAY’A YÖNELİK SALDIRILARA SERT TEPKİ

Başkan Dursun Aydın Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, "Galatasaray’a zarar vermeye çalışanlara hiçbir tolerans göstermeyeceğim. Bu ahlaksızlara buradan sesleniyorum: Saklanmayın, çıkın ortaya. Galatasaray’ın adını ağzınıza almadan önce iki kez düşünmelisiniz," dedi. Özbek, son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray’ın hedefinin Avrupa olduğunu vurgulayarak, takımlarını daha da güçlendirdiklerini ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

"GALATASARAY’I TERCİH ETMEMİZİN SEBEBİ PROFESYONELLİK"

Arkham Intelligence CEO’su Miguel Morel, Galatasaray’ı tercih etmelerinin ana sebeplerinden birinin, kulübün diğer Türk takımlarına kıyasla sergilediği profesyonellik olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kripto para piyasasındaki potansiyelini fark ettiklerini belirten Morel, Galatasaray ile olan iş birliğinin kendileri için gurur verici olduğunu ve blockchain sektöründe Türkiye’de büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE’NİN BLOCKCHAİN PAZARINA DAİR GÜÇLÜ İVME

Morel, Türkiye’nin blockchain teknolojisine olan ilgisinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. İstanbul Blockchain Haftası'nın başlamasıyla birlikte Galatasaray ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin zamanlamasının da çok anlamlı olduğunu belirtti.

Törenin ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı ve iki taraf da anlaşmanın Türk sporuna hayırlı olmasını diledi.