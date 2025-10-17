Kurul, ayrıca 3 tüzel ve 10 gerçek kişiye toplam 37,6 milyon TL idari para cezası kesilmesine hükmetti.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Ecogreen Enerji Holding’in 10,4 liradan halka arzına onay verildi.

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin 4 milyar 32 milyon liralık, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 260 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı uygun görülürken; Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ’nin 997 milyar 920 milyon liralık, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ise toplam satış tutarı 800 milyon lira olan bedelli sermaye artırımı Kurul tarafından onaylandı.

Kurul ayrıca, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ’nin 2 milyar liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ’nin 5 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ’nin 50 milyon dolarlık ve Pasha Yatırım Bankası AŞ’nin 25 milyon dolarlık tahvil ve finansman bonosu ihracına izin verdi.

Bununla birlikte Kurul, Osmanlı Varlık Kiralama AŞ ile ZKB Varlık Kiralama AŞ’nin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Alves Kablo Birinci Varlık Finansmanı Fonu’nun varlığa dayalı menkul kıymet ihracını da uygun buldu.

İdari Para Cezaları ve Suç Duyuruları

SPK, yürüttüğü incelemeler sonucunda 3 tüzel ve 10 gerçek kişiye toplam 37 milyon 585 bin 662 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan incelemelerin ardından, 1 internet sitesi ve 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Erişim Engeli Kararları

SPK, Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ (PNSUT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 1 gerçek kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı getirilmesini uygun buldu.

Ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu belirlenen ve yurt dışı merkezli kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 11 internet sitesi, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen 5 site ve 1 firmanın sosyal medya hesapları için erişim engeli sağlanması amacıyla gerekli hukuki süreçlerin başlatılmasına karar verildi.