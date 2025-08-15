Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 16 internet sitesine erişim engeli getirdi. Kurumun 2025-44 sayılı bülteninde, erişim yasağı kararının Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu bültende, "Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen internet sitelerinin adresleri aşağıda verilmiş olup, anılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Erişim engeli getirilen siteler hangileri?

https://klasfx264.com

https://hesabim.klasfx264.com

https://www.xmtrtrader.site

https://partners.xmtrtrader.site

https://mypartners.xmtrtrader.site

https://olivemarkets273.com

https://my.olivemarkets273.com

https://www.hf-trk10.com

https://my.hf-trk10.com

https://register.hf-trk10.com

https://trading-fbs-tr.com

https://persyatirim67.com

https://wt.persyatirim67.com

https://sca.persyatirim67.com

https://wolf-markets.com

https://sca.wolf-markets.com