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Aksaray merkezli Kuzey Boru, SPK'nın onayıyla Borsa İstanbul'da halka arz olacak. Şirket, 5 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çekiyor. Ağustos ayında başvurusunu yapan ve onay alan Kuzey Boru, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şimdi merak edilen sorular şunlar: Kuzey Boru'nun sahibi kim, ne iş yapar ve halka arz ne zaman gerçekleşecek?

KUZEY BORU'NUN FAALİYET ALANLARI VE ÜRÜNLERİ

Aksaray merkezli olarak 2001 yılında kurulan Kuzey Boru, doğalgaz başta olmak üzere plastik boru ve çeşitlerinin üretimi konusunda faaliyet gösteriyor. Şirket, borulara yönelik ek parça ve kaynak makinesi gibi ekipmanlar üreterek sektörde önemli bir konuma sahip. Ayrıca, ürünleri dünya genelinde 5 farklı ülkeye ihracat yapıyor.

KUZEY BORU KİMİN?

Kuzey Boru A.Ş'nin yönetim kadrosunda Mustafa Topgaç, Bülent Karaman ve Demet Karaman gibi deneyimli isimler bulunuyor. Bu isimler, şirketin başarılı performansına liderlik ediyor ve halka arz sürecini yönetiyor.

HALKA ARZ DETAYLARI

SPK'nın onayının ardından, Kuzey Boru'nun halka arz tarihleri henüz netleşmedi. Ancak, izahnameye göre şirket, halka arz gelirinin yüzde 50-60'ını Malatya CTP (cam elyaf takviyeli polyester boru) yatırımının finansmanında kullanacak. Geri kalan yüzde 40-50'lik kısım ise kısa vadeli borçların azaltılması ve işletme sermayesinde kullanılacak. Halka arzın eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşeceği belirtilirken, Borsa İstanbul'daki halka açıklık oranının yüzde 24 olması planlanıyor.

Kuzey Boru'nun bu adımı, şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilirken, yatırımcılar şirketin gelecekteki performansını yakından takip ediyor.