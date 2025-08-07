Vefatı Spor Camiasında Büyük Üzüntüye Neden Oldu

Galatasaray Spor Kulübü, Ümit Aktan'ın vefat haberini resmi internet sitesi üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

Kulüp tarafından yapılan bu açıklama, Aktan'ın hem futbolculuk geçmişine hem de medya kariyerine duyulan saygıyı gözler önüne serdi.

14152 sicil numarasıyla Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Ümit Aktan, genç yaşta sarı-kırmızılı kulübün altyapısında futbola başladı. Ancak gelecek vadeden kariyeri, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Futbol sahalarına veda etse de spora olan ilgisi hiçbir zaman azalmadı.

1972 yılında TRT'de spikerliğe adım atan Ümit Aktan, kendine has ses tonu ve anlatım tarzıyla ekranlara damga vurdu. Yalnızca maç anlatmakla kalmadı, spora kattığı zarafet ve bilgiyle de geniş kitlelerin takdirini kazandı.

Aktan, yıllar boyunca Türk spor basınının sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Ümit Aktan Neden Vefat Etti?

Aktan'ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi gördüğü biliniyor.