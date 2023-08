Valilik toplantı salonunda düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Aksaray, Niğde, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir İl Müdürleri, Sektör paydaşları ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Bugün burada Bozok yaylasında sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti belirterek başlamak istiyorum, Kurumumum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Tarım Reformu tarafından planlanan ‘Sözleşmeli Tarım’ bilgilendirme toplantısı düzenlendik. Tarım sektörü malumunuz üzere en önemli stratejik alan, özellikle 2020 yılında yaşadığımız pandemi bu sektörün ne kadar önemli vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Bakanlığımızın ifadesiyle tarım milli güvenlik meselesidir. Kuşkusuz Gelecek Türkiye Yüzyılında tarım gündemin ilk sıralarında olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir metrekare ekilmeyen yer kalmayacak hedefi ve bakanlığımızın bu konuda bizlere verdiği görev direttikleriyle çalışmalarımıza duraksamadan devam edeceğiz işte bugün burada ortaya konan bu vizyonun çatısı olan tarımsal üretim planlamasının bir parçası olan "Sözleşmeli Üretim" modelinin daha ayağı yere basan daha sürdürülebilir, üretimi yapanında alanında memnun olduğu ve özellikle bu metodun yaygınlaşmasıyla ilgili bir araya geldik. Yozgat’ımız tam bir tarım ve hayvancılık şehri yaklaşık 45 000 kayıtlı çiftçisiyle 6 Milyar 130 Milyon 324 dekarlık tarım arazisiyle Türkiye'nin kullanılabilir tarım arazisi bakımından 5’inci şehridir. Potansiyelimizden kısaca bahsetmek istiyorum stratejik bütün ürünlerde hububatta, baklagilde, sanayi bitkilerinde biz buna birde Yozgat olarak bakanlığımız ve yerel kaynaklarla Valiliğimiz ve İl Özel İdare yağlı tohumları da ekliyoruz Yağlık Ayçiçeğinde önemli mesafe kat etti. 2020 yılında 12 bin dekar civarında olan yağlık ayçiçeği 250 bin dekar alanı gördü kısaca tüm stratejik ürünlerde ilimiz üst sıralarda örnek vermeye geçmeden önce öncelikle şunu belirtmek istiyorum hamdolsun bu sene bereketli bir sezon geçirdik arazimizin 3 Milyar 561 Milyon 692 dekarlık hububat alanı bunun yaklaşık 2 Milyon 900 dekar buğday, yaklaşık 1 milyon ton civarında rekolte bekliyoruz. Türkiye üretiminde 5’inci sıradayız, nohutta 2’nci Sıradayız, yeşil mercimekte 1’inci sıradayız, şeker pancarında 3’üncü sıradayız inşallah hedefimiz yağlık ayçiçeğinde de ilk 5’e girmek. Böyle bir potansiyeli özellikle yemeklik dane baklagil Nohut, Mercimek konusunda sözleşmeli üretimle taçlandırmak da en büyük hedefimiz” diye konuştu.

“AKILDAKİ BİLGİ SAHADA ÖNEMLİ”

Programda bir konuşma yapan Vali Ziya Polat, üretimin önemine dikkat çekti. Bilginin sahaya yansıması gerektiğine de dikkat çeken Polat, “Bilginin çok güç olduğu bir dönemdeyiz. Ancak bilginin güç olduğu gibi gıdanın da ne kadar büyük bir güç olduğunu şimdiden gördük. Ürettiğinizin size yetmesi ve iyi fiyata satmak ne kadar önemli olduğunu gördük. Yozgat tarım ve hayvancılık anlamında her geçen gün gelişen bir şehir. İnşallah daha da iyi olur. Marka şehir olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Üretmek ve ürettiğimizi de iyi fiyata satmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece üretmek yetmiyor. Üretirken girdi maliyetlerini düşünmemiz hammaddeyi maddeye dönüştürerek raflara ürün olarak koymamız gerekiyor. Türkiye’de tek et ve süt kurumu Yozgat’ta. Şuan sütümüzü işleyip marka değeri olan ürünleri raflarda satıyoruz. Üretimi teşvik eden ve ürettiğimizin de iyi fiyata satıldığı projeler yapmamız lazım. Bu proje ile şuan küçükbaşta 475 binin üzerine çıktık. Büyükbaşta ise 270 bin civarında hayvanımız var. Sadece hayvan yetiştirmek değil hayvandan aldığımız sütü, eti işlememiz ve iyi fiyata satmamız gerekiyor. Süt birliklerimiz çok önemli. STK’larımızın güçlü olması lazım. Bu işe memleket meselesi olarak bakmamız lazım. Bu sene bereketli oldu. Yozgat’ta yağışlardan ve pas hastalığından dolayı sıkıntımız oldu. Ama yine de bereketli bir yıl oldu. Ürünü üretirken girdi maliyetlerini düşürmek çok önemli. Kıt kaynaklarımızı kısıtlı kullanmak çok önemli. Kesinlikle kapalı devre sulaması yapılması lazım. Bunu da devlet politikası olarak zorunlu hale getirmeliyiz. Su kaynaklarımız az. Az olan kaynaklarımızı idareli kullanmak gerekiyor. Bakanlığımız zaten her şeye destek veriyor. Bu desteği iyi kullanmak lazım. Biz bilgiye sahip olduğumuzda gücüyüz. Akıldaki veya kâğıttaki bilgi ancak sahaya yansıdığında çiftçimizin üretimine yansıdığında işe yarar. Akıldaki bilgi sahada önemli. Bu milletin çıkış yolu üretim” şeklinde konuştu.

Program Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız’ın konuşması ve sunumuyla basına kapalı devam etti. Zekiye Doğan/Alpaslan Demir