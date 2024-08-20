Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli kadrolarda 121 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, mühendislik, büro, sağlık teknikerliği ve destek personeli gibi farklı pozisyonlarda yapılacak. Başvurular, 2022 KPSS B grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Adaylar, başvurularını 22 Temmuz 2024 saat 12:30 ile 5 Ağustos 2024 saat 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Kapısı sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İlgili öğrenim şartlarını taşımak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreleri geçmiş suçlardan mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumunu tamamlamış veya ertelenmiş olmak.

Akıl hastalığı veya vücut sakatlığı nedeniyle görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

POZİSYONLARA ÖZGÜ ŞARTLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 5188 sayılı Kanun şartlarını taşımak, geçerli Güvenlik Kartı sahibi olmak, nöbet usulü çalışmaya uygun olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve belirli fiziksel kriterleri sağlamak.

Destek Personeli: Temizlik, bakım ve çeşitli destek hizmetlerini yerine getirebilmek, 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından gün almamış olmak, fiziksel yeterlilik sağlamak.

Başvurular sadece bir pozisyon için yapılabilir; birden fazla başvuru geçersiz sayılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerekli belgeleri ibraz etmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak ve diğer şartlar da sağlanmalıdır.

Başvurularla ilgili daha detaylı bilgi ve güncellemeler için Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin resmi duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.