Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalanan sözleşmede “İnandık Barajı Sulaması” tamamlanmasıyla İnandık Barajında depolanacak su ile brüt 2 bin 875 tarım arazinin sulanması hedefleniyor.

DSİ 12’nci Bölge Müdürü Okan Bal, çalışmaları devam eden Yozgat Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.

Bal yaptığı açıklamada; “Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Çalışmaları devam eden Yozgat Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tipindeki barajın kret kotunun 850 m olduğu, 823 m kotu itibariyle dolgu çalışmalarının devam ettiğini ve yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade etti. Alpaslan Demir