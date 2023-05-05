DSİ’den yapılan açıklamada Oğulcuk Barajı Sulaması Malzeme Alımı (CTP Boru) alımı işi sözleşmesi imzalandı. İş kapsamında 8 bin 583 m muhtelif çap ve basınçta CTP boru ve özel parçaları alımı yapılacaktır denildi.

Boğazlıyan Oğulcuk Barajı ile ilgili bir açıklama yapan Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürü Okan Bal; “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Boğazlıyan Oğulcuk Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları devam eden Yozgat Boğazlıyan Oğulcuk Barajı’nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 18 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacak. Baraj gövde kazıları, dipsavak, ENH işleri, Dolusavak yapısı, enjeksiyon işleri ile yol imalatları tamamlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolgu imalatlarının tamamlanmasına müteakip vana odası mekanik imalatları yapılacak olup barajda su tutma işlemi gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir