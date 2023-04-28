Önceki günlerde 16 derslikli ilkokul binası için sözleşmelerin imzalandığını söyleyen Vali Ziya Polat, Çekerek için bir sözleşmenin daha imzalandığını söyledi.

Vali Polat, Çekerek ilçesine toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve 12 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapılacağı bilgisini verdi.

Çekerekli vatandaşın yüzünü güldüren haberi veren Polat, merkezlerin yapılması için ilk aşamanın tamamlandığını bildirdi.

Sözleşmede imzaların atıldığı bilgisini paylaşan Polat, Yozgat’a hayırlı olmasını diledi.

Polat konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sözleşmesi imzalandı. Çekerek ilçemize yapacağımız Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 12 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan