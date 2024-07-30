Sözleri Gündem Oldu! Tuğba Ekinci'ye Soruşturma Başlatıldı

Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'nde yaptığı konuşma sonrası linç kampanyasıyla karşılaşan Ekinci, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye tepki göstermişti. Ekinci, kıyafetleriyle ilgili eleştiriler nedeniyle kendisine yönelik saldırılara da tepki gösterdi.

Konuşmasında "Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber" şeklinde ifadeler kullanan Ekinci, bu sözleriyle kendisine eleştirilerde bulunanları hedef aldı. Ekinci'nin açıklamaları, siyasal islamcılar tarafından geniş bir hedef kitleye ulaştırıldı.

İktidara yakın medya organları tarafından hedef gösterilen Ekinci'nin açıklamaları, geniş yankı uyandırırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

EKİNCİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekinci’nin ifadeleri üzerine ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla soruşturma açtı.

47 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ekinci, lince neden olan görüntülerinin tam halini paylaşarak sözlerinin çarpıtıldığını belirtti. Instagram hesabından, "Hayvan katliamıyla alakalı sözlerimi inatla saptıranlara hukuk süreci başlamıştır. Bir masum hayvanın gözlerinde yaradanı görmüyorsan insan değilsin." şeklinde ifadeler kullandı.