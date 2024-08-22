Ünlü sunucu Damla Doğan Tuncel hakkında merak edilen tüm bilgiler burada! Damla Doğan Tuncel'in kim olduğu, nereli olduğu, yaşının ne olduğu ve ne iş yaptığı gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR?

Damla Doğan Tuncel, 1988 doğumlu deneyimli bir gazeteci ve sunucudur. Eğitim hayatına Robert Koleji'nde başlayan Tuncel, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine Hürriyet gazetesinde staj yaparak adım atan Tuncel, ardından TRT Türk'te editör olarak görev almıştır. CNN Türk ve Halk TV'de editörlük ve sunuculuk deneyimi kazanmış olan Damla Doğan Tuncel, şu anda Sözcü TV'de haber bülteni sunuculuğu yapmaktadır. 2021 yılında Deniz Tuncel ile evlenen Damla Doğan Tuncel'in bir çocuğu bulunmaktadır.

Damla Doğan Tuncel, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ancak, aslen nereli olduğu hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Damla Doğan Tuncel, 1988 yılında doğmuştur. Dolayısıyla, 2024 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

DAMLA DOĞAN TUNCEL NE İŞ YAPIYOR?

Damla Doğan Tuncel, başarılı bir gazeteci, sunucu, moderatör ve editördür. Şu anda Sözcü TV'de haber bülteni sunuculuğu yapmaktadır.

Önceki kariyerinde TRT Türk ve CNN Türk'te editörlük ve sunuculuk görevlerinde bulunmuştur.

3 Temmuz günü yayınlanan bölümde Ebru Baki yer almadı. Ebru Baki’nin yerine sunucu Damla Doğan Tuncel oldu.