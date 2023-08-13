Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bir hasreti daha sona erdirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kale Çamlık mesire alanını hizmet açtıklarını ifade eden Başkan Ferhat Yılmaz, İlerleyen yaşına rağmen yüreği memleket sevgisiyle atan önceki dönem Belediye Başkanlarından 94 yaşındaki Nafız Faruk Erbaş’ın ismini verdik dedi.
NafızFarukErbaşKaleMesireAlanı’mız ilçeye hayırlı olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz şunları söyledi: “15 dönüm alan üzerine inşa edilen mesire alanı içerisinde;Mescit,Şadırvan,Barbekü, Kamelya, Yel değirmeni, Seyir Kalesi, Süs Şelalesi, Yürüyüş Yolları, Lavabolar veÇocuk Oyun Parkının bulunduğu mesire alanının yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Alpaslan Demir