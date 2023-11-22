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AK Parti İl başkanı Yusuf Başer’in yapmış olduğu açıklamada ‘Başka partiden olan belediyenin hizmet etme şansı çok zayıf’ sözüne ilişkin Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, “AKP Yozgat İl Başkanı Sayın Yusuf Başer, aba altından sopamı gösteriyor?” dedi.

Yapılan açıklamada kullanılan ifadeye ilişkin, Yozgat halkına ve muhalefet partilerine gözdağımı veriliyor diyen Adıgözel, “Hanı Bu ülkede adalet vardı. Hukuk vardı. Ahlak ve maneviyattan söz ediyordunuz ya bu söylemleriniz hiç yakışmadı. AKP isminin açılımına baktığımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi, bu açılımın neresindesiniz? Sayın başkanım. AKP Yozgat İl Başkanı olarak siz muhalefet partilerini tehdit etmediniz,aynızamanda, Yozgat Belediyesini kaybedeceğiniz için Yozgat halkını tehdit ettiğinizin çığlıklarını duyar gibiyim. AK Parti Yozgat İl Başkanı Sayın Yusuf Başer, Yozgat’ın AK Partili mevcut hükümetinden yana bir belediye olmasının faydalarından söz ediyorsunuz. Oldu da ne oldu bir bakalım mı?” dedi.

“HANGİ HİZMETTEN BAHSEDİYORSUNUZ?”

Adıgözel, “Yozgat Belediyesi, dört dönemdir AKP’li başkanlar yönetti. 600 bin küsur nüfustan,400 bin küsura düşüren siz değilmiş gibi ifade ediyorsunuz. Yozgat altı milletvekilinden dört milletvekiline düşüren siz değil misiniz? Çalışandan çok emeklisi olan il Yozgat değilmi? Yozgat’ın çevre yolunu dahi yapamayan iktidar, bu saatten sonra Allah aşkına hangi hizmetten bahsediyorsunuz.Başka partiden olan bir belediyenin Yozgat’a hizmet etme şansı çok zayıfmış öylemi. Türkiye’de hiç muhalefet yok. Bütün belediyeleri AKP yönetiyormuş gibi söylemler başarısızlığın çığlıkları olarak görüyorum. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl teşkilatı olarak, evet Yozgat Belediyesini kazanmak, Yozgatlı hemşerilerime hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız. Kazandığımız belediyenin kapısına, önceden olduğu gibi, ‘rüşvet alanda verende melundur’yazacağız inşallah. Yaşanabilir, Yozgat için, adil yönetim için, hizmet için biz varız” şeklinde konuştu.