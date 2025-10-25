Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Nebatiye’ye bağlı Haruf beldesinde bir araç, İsrail’e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, dün de Nebatiye kentinde iki araca benzer bir saldırı düzenlemiş, bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları, Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in ateşkesi 4 bin 500’ün üzerinde ihlal ettiği ve ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı bildirilmişti.