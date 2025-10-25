Emmy gecesinde Türkiye’nin başarısı dünyanın dilinde
Emmy gecesinde Türkiye'nin başarısı dünyanın dilinde
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, Nebatiye’ye bağlı Haruf beldesinde bir araç, İsrail’e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, dün de Nebatiye kentinde iki araca benzer bir saldırı düzenlemiş, bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları, Eylül 2024’te geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in ateşkesi 4 bin 500’ün üzerinde ihlal ettiği ve ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA