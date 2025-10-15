Michael Eugene Archer, 11 Şubat 1974’te Virginia, Richmond’da doğdu.

18 yaşındayken Harlem’deki ünlü Apollo Theater’da düzenlenen amatör yetenek yarışmasını üst üste üç kez kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Müzik Kariyerinde İlk Adım

Kısa süreli hip hop grubu I.D.U. üyeliğinin ardından, 1994 yılında bestelediği "U Will Know" şarkısıyla müzik dünyasına adım attı.

Temmuz 1995’te yayınlanan ilk albümü Brown Sugar, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve iki milyon kopya sattı.

Erykah Badu, Lauryn Hill ve Maxwell gibi isimlerle birlikte neo soul türünün yükselişine öncülük eden D'Angelo, kısa bir süreliğine müzikten uzak kaldı.

Müziğe Geri Dönüş

Ocak 2000'de çıkardığı ikinci albümü Voodoo ile Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.

Voodoo albümünün ilk single’ı "Untitled (How Does It Feel)", R&B listelerinde ikinci sıraya yerleşti ve En İyi Erkek R&B Vokal Performansı dalında Grammy kazandı.

Aynı yıl Voodoo, En İyi R&B Albümü ödülüne layık görüldü.

Ailesinden Ölümü İle İlgili Açıklama

4 kez Grammy Ödülü kazanan D'Angelo'nun ölümüne dair ailesinden yapılan açıklamada;

"Ailemizin parlayan yıldızı, bu hayattaki ışığını söndürdü... Kanserle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından, hayranları tarafından D'Angelo olarak bilinen Michael D'Angelo Archer'ın bugün, 14 Ekim 2025'te aramızdan ayrıldığını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesine yalnızca değerli anılar bırakabilmesinden dolayı üzgünüz, ancak geride bıraktığı olağanüstü etkileyici müzik mirası için sonsuza dek minnettarız. Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, ancak hepinizi onun vefatına ortak olmaya ve dünyaya bıraktığı şarkı armağanını kutlamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.