Sima Tarkan, sosyetenin dikkat çeken genç temsilcilerinden biri olarak gündemde. Peki, Sima Tarkan kimdir? İşte detaylar…

Sima Tarkan, sosyetenin dikkat çeken genç temsilcilerinden biri olarak gündeme geliyor. 1995 yılında California'da doğan Tarkan, şu anda 29 yaşında. Vancouver'da eğitim hayatına başlayan ve liseden mezun olduktan sonra New York'ta Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü tamamlayan Tarkan, sonrasında İstanbul’a dönerek aile şirketi Dilasima Group'ta çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, sosyal medyada özellikle moda, yaşam tarzı, seyahat ve güzellik konularında içerikler üretmesiyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Sima Tarkan, uzun süredir birlikte olduğu Mark Başoğlu ile geçtiğimiz hafta İstanbul’da evlenmiştir. Çiftin nikahı, İstanbul'daki evlerinde sade bir törenle gerçekleşmiş, düğün ise İtalya’da görkemli bir organizasyonla kutlanmıştır. Düğün törenine Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı gibi ünlü isimler katılmıştır.

Sima Tarkan, sosyal medya fenomeni olarak tanınmakla birlikte, Dilasima Group ailesinin en genç üyesi olarak iş hayatında da yer almaktadır.