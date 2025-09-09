Yozgat Merkez SYDV, geçici süreyle çalıştırılmak üzere toplam 7 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 4-10 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

6 Beden İşçisi Alınacak

Yozgat Merkez SYDV, kömür yükleme ve boşaltma işlerinde görevlendirilmek üzere 6 erkek beden işçisi alacak. Çalışma adresi Yozgat il merkezi, mahalle ve köyleri olarak belirtildi.

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve herhangi bir işte SGK’lı çalışmıyor olması gerekiyor. Ayrıca görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması şartı aranıyor.

1 Temizlik İşçisi Alınacak

Vakıf ayrıca, temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 1 kadın temizlik işçisi alımı yapacak. Başvuracak adayların 20-49 yaş arasında olması, en az ortaokul mezunu bulunması ve Yozgat merkez ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor.

Bu pozisyon için adayların yaşlı bakım sertifikasına sahip olmaları şart koşuluyor. Ayrıca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan adaylara öncelik tanınacak.

Başvurular Şahsen Yapılacak

Başvurular, 04-10 Eylül 2025 tarihleri arasında Yozgat Merkez SYDV’ye şahsen yapılacak. Kargo, posta veya telefon yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylardan kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, sağlık raporu, diploma ve sertifika gibi belgeler talep edilecek. Başvuruların ardından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda işe alımlar gerçekleştirilecek.