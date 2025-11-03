Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2026 Yılı Yıllık Programı kapsamında, sosyal yardım alan vatandaşlara istihdam olanağı sağlanacağı duyuruldu.

Programa göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanacak protokolle sosyal yardım sistemi, aktif ve pasif işgücü programları ile entegre edilecek.

Yapılacak iş birliği ile sosyal yardım alan vatandaşlar, İŞKUR aracılığıyla istihdama kazandırılacak. Vatandaşlar, İŞKUR tarafından yürütülen şu programlardan faydalanabilecek:

Toplum Yararına Programlar (TYP): Sosyal yardım alanlara asgari ücret karşılığında geçici iş imkânı sunulacak.

Mesleki Eğitim Programları: Katılımcılar özel sektör bünyesinde işe alınacak, hem meslek öğrenecek hem iş sahibi olacak.

İşbaşı Eğitim Programları (İEP): Vatandaşlar özel sektörde işbaşı yapacak, eğitim alırken aynı zamanda istihdama katılacak.

Açık İşler: İŞKUR sisteminde yayınlanan açık iş pozisyonlarına yönlendirme yapılacak.

Program kapsamında çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları tespit edilerek İŞKUR sistemine kaydedilecek. Ayrıca, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ve istihdam edilen kişilerin işveren sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, söz konusu uygulamanın hem sosyal yardım alan vatandaşların gelir düzeyini yükseltmek hem de işgücü piyasasına katılımı artırmak amacıyla hayata geçirileceği vurgulandı. Program ile milyonlarca sosyal yardım yararlanıcısının istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Başvurular ve programlara ilişkin güncel bilgiler için vatandaşların İŞKUR’un resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.