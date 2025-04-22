Bu gündemin başlıca nedeni ise sosyal medya fenomeni ve organizasyon danışmanı Mert Vidinli’nin, boykot kapsamındaki markanın bir şubesinde yaptığı paylaşım oldu. Vidinli’nin söz konusu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve çeşitli kesimlerden sert tepkilere neden oldu.

CHP lideri Özgür Özel’in, İsrail'e karşı ekonomik tepki amacıyla kamuoyuna açıkladığı boykot listesi, toplumun farklı kesimlerinden destek bulurken, listede yer alan markalarda yapılan paylaşımlar dikkatle izlenmeye başlandı. Bu markalardan biri olan Espressolab'te çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Mert Vidinli, kullanıcılar tarafından “duyarsız” ve “boykota zarar veriyor” şeklinde eleştirildi.

MERT VİDİNLİ KİMDİR?

Sosyal yaşam, medya ve etkinlik alanlarında sık sık adından söz ettiren Mert Vidinli, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Ankaralı olan Vidinli, bürokratik geleneklere sahip bir ailede büyüdü. Eğitimini turizm alanında tamamladıktan sonra kariyerine eğlence ve etkinlik sektöründe adım attı. Bu alandaki ilk deneyimlerini, sektörün tanınan isimlerinden Emre Ergani’nin işletmelerinde edindi. Ardından İzzet Çapa ve Metin Fadıllıoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen işletmecileriyle çalışma fırsatı buldu.

Etkinlik dünyasında edindiği tecrübenin ardından medya alanına da yönelen Vidinli, bir dönem Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinde köşe yazarlığı yaptı. Dijital medya platformlarında da içerik üretmeye başlayan Vidinli, özellikle mekan tanıtımları, sosyal yaşam ve güncel olaylara ilişkin yorumlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Sosyal medya platformu Instagram’da 500 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

Mert Vidinli’nin Espressolab'te çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi. Boykot listesinde yer alan bir markaya giderek içerik paylaşmasının, Özgür Özel’in başlattığı kampanyanın amacına zarar verdiğini savunan kullanıcılar, Vidinli’yi "duyarsızlık" ve "farkındalık eksikliği" ile suçladı.

Tepkilerin ardından Vidinli'nin ismi yeniden gündeme taşınırken, arama motorlarında “Mert Vidinli kimdir?”, “Mert Vidinli neden gündem oldu?”, “Boykot listesinde yer alan markaya neden gitti?” gibi sorular sıklıkla aratıldı. Konuyla ilgili sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlarken, Mert Vidinli'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KARİYERİNE BİRÇOK ALANDA DEVAM EDİYOR

Hâlihazırda işletmecilik, etkinlik organizasyonu, dijital içerik üretimi ve medya danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Mert Vidinli, Türkiye’nin sosyal yaşamında aktif rol oynayan figürlerden biri olarak tanınıyor. Aynı zamanda davet organizasyonları ve lansman etkinliklerinde de sıkça boy gösteren Vidinli, iş dünyası ve magazin camiasındaki etkinliğini sürdürmeye devam ediyor.

KAMUOYUNDA İKİ FARKLI GÖRÜŞ OLUŞTU

Vidinli'nin paylaşımı, bazı kesimlerden yoğun eleştiri alırken, bazı kullanıcılar da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür linç girişimlerine karşı temkinli yaklaşılması gerektiğini savundu. “Boykot bilincinin yaygınlaştırılmasında bireysel tercihlere aşırı yüklenmenin ters etki yaratabileceği” yorumları da dikkat çekti.

Tartışmaların bir süre daha sosyal medya üzerinden devam etmesi beklenirken, Vidinli’nin konuya dair yapacağı olası bir açıklama, gündemin seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.