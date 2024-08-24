Eski AK Parti İzmir İl Başkanı Ömür Kabak, sosyal medya üzerinden ezan sesleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı kamuoyuna duyurdu. Kabak, evine yakın iki camiden gelen yüksek sesli ezan nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti. Bu açıklama, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. İşte Ömür Kabak’ın hayatı, kariyeri ve istifa süreci hakkında bilmeniz gerekenler.

ÖMÜR KABAK KİMDİR?

12 Ekim 1962’de İzmir’in Çiğli ilçesinde doğan Ömür Kabak, Rumeli muhaciri bir ailenin üyesidir. Çiğli’de ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne adım attı ve 1983 yılında ikinci olarak mezun oldu.

Kabak, 1984 yılında askerliğe başladı ve 179. dönem Asteğmen öğrencisi olarak Elmalı/Antalya’da Askerlik Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Hakimlik sınavını Türkiye genelinde en yüksek puanla kazanarak, İzmir ve Van’ın Erciş ilçelerinde staj yaptı. 1987 yılında Doğubeyazıt/Ağrı Hakimi olarak göreve başlayan Kabak, 1990 yılında Yalvaç/Isparta Hakimi olarak atanmış ve 1991 yılının sonunda hakimlik görevinden ayrılarak İzmir’de serbest avukatlığa yönelmiştir.

SİYASETE GİRİŞ VE AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANLIĞI

1992 yılında Çiğli ilçesinde DYP teşkilatını kuran Kabak, 1994 yılında Çiğli DYP Belediye Başkan adayı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Teftiş Kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri olarak iki yıl görev yaptıktan sonra, 2003 yılında AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2004 yılında Seçim İşlerinden, 2005 yılında ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Kabak, 2004 yerel seçimlerinde ve partinin 2. Olağan Kongresi’nde aktif rol aldı. İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu'nda da hizmet verdi.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI VE İSTİFA SÜRECİ

Ömür Kabak, Risk Altındaki Çocuklara Yardım Derneği ve Çiğli’yi Sevenler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, parti içindeki çeşitli dinamiklerle ilgili eleştirilerde bulunarak, il başkanlığından ve AK Parti'den istifa etti. Kabak, evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖMÜR KABAK’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

AK Parti İzmir eski İl Başkanı Ömür Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evine yakın bir yerde cami bulunduğunu ve yüksek ezan sesi nedeniyle sorun yaşadıklarını dile getirdi. Kabak, ezan sesinin "Allah için ibadete çağrı yapan İslam'ın sesi mi, yoksa küçük bebekleri her gün 5 kez derin uykusundan uyandıran ve ağlatan bir cazgır gürültüsü mü?" dedi.