Yozgat’ta aktar Fahri Yenice, sosyal medya kullanıcılarının bulaşık süngerlerinin zararları hakkındaki paylaşımlarının ardından kabak lifi kullanımının yaygınlaştığını ve bu durumun satışlarını artırdığını belirtti.

MUTFAKLARDA YENİ TRENDİ

Sosyal medyada bulaşık süngerlerinin içinde mikrop ve bakteri barındırdığına dair yapılan paylaşımlar, vatandaşları doğal ürünlere yöneltti. Özellikle kabak lifi, doğaya zarar vermemesi ve içinde bakteri barındırmaması nedeniyle tercih ediliyor.

Yozgat’ta aktar olan Yenice, kabak lifinin mutfaklarda daha fazla tercih edildiğini ve satışlarının arttığını ifade etti.

"BAKTERİ VE MİKROP ÜRETMEMESİ İNSANLARI EN ÇOK CEZBEDEN ŞEY"

Aktar Fahri Yenice, kabak lifinin yıllardır banyoda kullanıldığını, ancak son zamanlarda sağlık bilincinin artmasıyla bulaşık yıkamak için de tercih edilmeye başlandığını söyledi. Yenice, "İnsanlar biraz daha bilinçlendikçe satışlar da doğal olarak arttı. Farklı tipte kabak lifleri mevcut. Ham kabak lifi uzun olarak alınıp istenilen boyutta kesilerek kullanılabilir. Ayrıca el geçirmeli kese gibi olanlar ve yüz için özel üretilmiş kabak lifleri de bulunuyor. İlk çıktığında banyoda doğal lif olarak kullanılıyordu ama şimdi sosyal medyanın etkisiyle bulaşık süngeri olarak da kullanılıyor. Bu ürün hem banyoda hem de bulaşık yıkamada kullanılabiliyor. Sağlıklı, doğal, bakteri ve mikrop üretmemesi özellikle insanları cezbediyor. Bu nedenle güzellik ve kozmetik yönlerinin dışında bulaşık yıkamak için de tercih edilen doğal ürünlerden biri haline geldi" dedi.