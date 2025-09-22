500 TL’den başlayan seans ücretleri 2 bin TL’ye kadar yükselirken, hukukçular bu hesapların hem vatandaşların duygularını istismar ettiğini hem de vergi ödemeyerek kara para aklama suçuna karıştığını vurguluyor.

Türkiye Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre, sosyal medya üzerinden hizmet veren falcılar hızla çoğalıyor. 15 dakikalık kısa görüşmeler 500 TL’den başlıyor, bir saatlik seansların bedeli ise 2 bin TL’yi buluyor. Bu görüşmelerde en çok sorulan sorular arasında; “Sınavım nasıl geçecek?”, “Borçlarımı ne zaman ödeyeceğim?” ve “Eski sevgilim geri dönecek mi?” gibi kişisel ve duygusal sorular yer alıyor.

Hukukçu Aylin Esra Eren, bu tür dijital falcılık faaliyetlerinin toplumda duygusal zaafları sömürdüğünü belirterek, “Bu kişiler suçtan elde ettikleri gelirleri, yani kara parayı aklamak amacıyla kullanıyor. Vergi ödemedikleri gibi, işledikleri suçun cezası da ağır. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Faladdin Örneği Gündemde

Eren, denetim boşluğuna dikkat çekerek popüler uygulama Faladdin örneğini verdi. Bu tür dijital platformların kontrol edilmediğini belirten Eren, gelirlerin kayıt altına alınmamasının vergi kaçakçılığı ve kara para aklama açısından büyük risk taşıdığını söyledi.