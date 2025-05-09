Özellikle TikTok ve çeşitli internet haber sitelerinde yayılan bu iddialar, Poyraz’ın hayranlarını endişelendirdi.

1989 yılında Adana’da doğan Sinan Poyraz, Vine ve YouTube platformlarında çektiği absürt komedi videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmış ve sosyal medya dünyasında adını duyurmuştu. Zorlu bir çocukluk geçiren Poyraz, küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş, iki kız kardeşiyle birlikte büyümüştü. Eğitim hayatına Mersin’de başlayan fenomen isim, daha sonra Adana ve Osmaniye’de yaşamını sürdürdü.

Poyraz, sosyal medyadaki başarısının yanı sıra, “Karışma Bende” gibi sinema projelerinde de rol alarak oyunculuk alanında da kendini göstermişti. Neşeli ve enerjik kişiliğiyle tanınan fenomenin, geçmişte doğuştan gelen bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği de biliniyor.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir video ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Sinan Poyraz’ın Instagram hesabında paylaşıldığı öne sürülen videoda, “Sinan Poyraz vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmaniye Asri Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerine yer verildi. Ancak birçok kullanıcı, bu paylaşımın bir senaryo ya da içerik çalışması kapsamında yapıldığını iddia etti.

Poyraz’ın ölümüne dair resmi bir açıklama yapılmazken, ortaya atılan iddialar şu an için doğrulanmış değil. Sosyal medya kullanıcıları ve takipçileri, net bilgi için Poyraz ya da yakın çevresinden gelecek açıklamaları bekliyor.