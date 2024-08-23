Rachel Araz, son dönemde sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesiyle dikkat çekiyor. Instagram ve YouTube gibi platformlarda aktif olan Araz, kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Rachel Araz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

RACHEL ARAZ KİMDİR?

24 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğan Rachel Araz, eğitim hayatına Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde başlamış ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından özel bir firmada Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümü'nde çalışarak kariyerine adım atmıştır. Ayrıca, dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki temsilciliklerinde Satın Alma Planlama ve Merchandising departmanlarında görev almıştır.

Rachel Araz, kariyerine sosyal medya danışmanlığı ve içerik editörlüğü alanında devam ediyor. Özellikle Instagram ve YouTube'da paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Araz, çeşitli markalarla işbirlikleri yaparak başarılı projelere imza atıyor.

Rachel Araz, sosyal medya danışmanlığı ve içerik editörlüğü konusundaki başarısıyla tanınan bir isim. YouTube'daki videoları ve Instagram'daki etkileşimli paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Araz, sosyal medya platformlarında aktifliğiyle dikkat çekiyor. Takipçileriyle sürekli iletişim halinde kalan Araz, kişisel ve profesyonel yaşamını şeffaf bir şekilde paylaşarak güçlü bir bağ kuruyor.

ÖZEL HAYATINDA NE VAR?

Rachel Araz, 2016 yılında iş dünyasında tanınan Sami Kiresepi ile evlendi. Kiresepi, Santa Farma'nın sahibi olup, kariyerine ABD'de Johnson & Johnson'da ticari pazarlama asistanı olarak başlamış ve ardından Santa Farma'da çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. Kiresepi'nin iş dünyasındaki başarısı, çiftin ortak yaşamında önemli bir rol oynuyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMANIN HEYECANI

Rachel Araz, 8 Şubat 2024'te üçüncü bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Araz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ailemize bir lokum prensesi katıldı” diyerek kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Kızına "Isabella" adını koyan Araz'ın bu müjdeli haberi, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Hamilelik sürecini sosyal medya üzerinden düzenli olarak paylaşan Araz, doğum öncesi cinsiyet tahmini ve sürpriz açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Doğum sonrası, “Gerçekten tamamen erkek bebek odaklı bir hazırlık yapmıştım. Bebek odasını lacivert ve yeşil renkte düzenlemiştim. Ancak doğumda tamamen şok oldum çünkü Sami ile cinsiyet konusunda iddiaya girmiştik ve sonuç beni şaşırttı” şeklinde duygularını ifade etti.

AİLE HAYATI

Rachel Araz ve eşi Sami Kiresepi, 2018'de ilk kızları Galia’yı, 2020'de ise oğulları Lionel’i kucaklarına almışlardı. Üçüncü çocukları Isabella ile aileleri genişledi. Rachel, bu yeni dönemi “Üçüncü çocuk gerçekten farklı bir deneyim. Doğum sonrası üç hastanede kaldım ve eve dönüşüm biraz karmaşık geçti” sözleriyle özetledi.

Rachel ve Sami çiftinin bebekleriyle çekildikleri pozlar, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı. Ünlü fenomenin paylaşımına hem sosyal medya kullanıcılarından hem de pek çok ünlü isimden yorum ve beğeniler yağdı.