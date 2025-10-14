Gerçek adı Onurcan Güzel olan sosyal medya fenomeninin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Güzel’in estetik operasyon geçirdiğini duyurması, hem takipçileri hem de sağlık uzmanları arasında geniş yankı uyandırdı

Sosyal medyada paylaştığı videolar ve kendine özgü tarzıyla bilinen “Tablet Reis” lakaplı Onurcan Güzel, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Güzel, estetik müdahalelerle geçirdiği değişimi dile getirerek toplumsal güzellik algılarına eleştiride bulundu.

Onurcan Güzel, toplamda 5 farklı estetik operasyon geçirdiğini bildirdi.

Kendisini uzun zamandır hedef alan olumsuz yorumlara tepki gösteren Güzel, “Sürekli çirkin dediniz, yetersiz hissettirdiniz. Artık beni de beğeneceksiniz, güzellik kalıplarına uygun olacağım.” ifadelerini kullandı.