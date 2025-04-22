Bakanlık, videoda yer alan ifadelerin kamu ahlakı ve çocuk hakları açısından sakıncalı bulunması üzerine Türk Ceza Kanunu’nun "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik" maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

VİDEOYA TEPKİ ÇEKTİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gezgin’in sosyal medya platformlarında paylaştığı videoda küçük yaştaki erkek çocuklarına “Ben kadınım değil mi?” şeklinde ifadeler yönelttiği belirtildi. Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte, başta aileler ve çocuk hakları savunucuları olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.

Gelen tepkiler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyen bu tür içeriklere karşı yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dijital mecralarda çocukların suistimal edilmesine karşı kararlı bir duruş sergileneceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocukların dijital mecralarda kötüye kullanılmasına, ahlaki değerlerin zedelenmesine ve gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine neden olan her türlü davranışın takipçisi olacağız. Başlatılan bu süreç, benzer içeriklerin önüne geçmek adına caydırıcı bir adım olacaktır.”

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

1998 yılında Ankara’da doğan Mükremin Gezgin, TikTok, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanındı. Özellikle gebelik temalı mizahi videoları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gezgin’in, TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ancak içerikleri zaman zaman toplumda tepkiyle karşılanıyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Gündeme gelen videonun ardından sosyal medyada #MükreminGezgin etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, çocukların bu tür içeriklerde yer almasının hem etik hem de yasal açıdan sorunlu olduğunu belirtti. Pek çok kişi, dijital içerik üreticilerinin daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Bakanlığın suç duyurusunun ardından savcılığın olayı inceleyerek soruşturma başlatması bekleniyor. Video içeriği ve ilgili paylaşımlar değerlendirilerek, suç unsuru tespiti durumunda adli süreç başlatılabilecek. Bu süreç sonunda Mükremin Gezgin hakkında para cezası ya da hapis cezası gibi yaptırımlar gündeme gelebilir.

UZMANLARDAN UYARI: DİJİTAL İÇERİKLERDE ETİK SINIRLAR KORUNMALI

Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerinin özellikle gençler üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirterek, dijital platformlarda içerik üretirken etik sorumluluklara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, sosyal medya platformlarının çocukların güvenliğini önceleyen daha sıkı denetim mekanizmaları geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.