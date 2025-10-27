1999 senesinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğan Elvan Tatlı, özellikle sosyal medyada sergilediği doğal, içten ve zaman zaman esprili paylaşımlarıyla oldukça sevildi. Günlük yaşamına dair kesitler, samimi vloglar ve takipçileriyle kurduğu güçlü bağ sayesinde kısa zaman içerisinde fenomen oldu.

Elvan Tatlı, yine sosyal medya camiasından bilinen Güven Tatlı ile 18 Nisan 2024’te dünyaevine girdi. Bu evlilikten “Toprak” ve “Rüzgar” isimli ikiz çocukları dünyaya geldi. Çiftin sosyal medya üzerindeki samimi paylaşımları, onları bir dönem "örnek aile" konumuna taşıdı. Ancak bu tablo kısa süre içinde yerini çatışmalara ve ayrılığa bıraktı.

Son aylarda çiftin arasındaki soğukluk gözlerden kaçmazken, Elvan Tatlı’nın boşanma sonrası yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güven Tatlı’nın kendisini aldattığını açıkça ifade etti. Özellikle şu sözleri dikkat çekti:

Bu paylaşım, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Takipçileri tarafından yoğun destek gören Elvan Tatlı’ya yönelik dayanışma mesajları yağdı. Ancak bazı kullanıcılar, ayrılığın yalnızca aldatma ile sınırlı olmayabileceğini, daha derin sorunların var olabileceğini öne sürdü.