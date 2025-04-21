Olay, İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Kırav olay yerinde hayatını kaybederken, kendine de zarar verdiği belirlenen Akdağ kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peki, Elif Kırav kimdi? İşte hayatı ve kamuoyunun dikkatini çeken geçmişiyle ilgili detaylar…

ELİF KIRAV KİMDİR?

1996 doğumlu olan Elif Kırav, 29 yaşındaydı. İstanbul’da yaşamını sürdüren Kırav, sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla biliniyordu. Özellikle Instagram platformunda (@elifkiirav) seyahatlerinden, günlük yaşamından ve arkadaş çevresinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Geniş kitlelere hitap eden bir fenomen olmasa da, çevresi tarafından tanınan bir sosyal medya figürüydü.

PANDEMİ DÖNEMİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Elif Kırav, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin en yoğun döneminde İstanbul’da düzenlediği ev partisiyle gündeme gelmişti. Türkiye genelinde uygulanan sıkı karantina ve izolasyon tedbirlerine rağmen organize edilen bu parti, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluşmuş, İstanbul Valiliği tarafından Kırav hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştı.

SEVİL AKDAĞ VE CİNAYET DETAYLARI

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav’ın ölümüne neden olan olayda, oyuncu Sevil Akdağ’ın kendisiyle yaşadığı tartışma sırasında bıçakla saldırdığı öğrenildi. Olay yerinden kaçmayan Akdağ’ın kendi vücuduna da zarar verdiği ve olay yerine çağrılan polis ekiplerince kısa sürede yakalandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Elif Kırav’ın ölümü sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.