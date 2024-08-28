Betül Lily’in kim olduğu merak ediliyor ve hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Betül Lily kimdir? İşte detaylar…

BETÜL LİLY KİMDİR?

ODTÜ öğrencisi ve sosyal medya fenomeni Betül Lily, Instagram’da yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Doğa sevgisi ve yoga tutkusu ile tanınan Betül Lily, her ortamda yoga yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

12 Ağustos 1996 doğumlu olan Betül Lily, 27 yaşında ve 172 cm boyunda. 56 kilogram ağırlığındaki Betül Lily, fiziği ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi elde etti. Kendine has tarzı ve özgün içerikleri, onu diğer fenomenlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri. Betül Lily, sosyal medyada Reynmen olarak bilinen ünlü müzisyenle yaşadığı ilişki ile de magazin gündeminde sıkça yer aldı.

Betül Lily, sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, aynı zamanda fiziksel aktivitelerdeki başarısıyla da adından söz ettiriyor. Yoga eğitmenliği yapan fenomen, ata binme, motor kullanma, kayak yapma gibi çeşitli spor dallarına olan ilgisini sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ayrıca, seyahat etmeyi seven Betül Lily, bugüne kadar Yeni Zelanda’dan Amerika’ya, İspanya’dan Bora Bora Adaları’na kadar birçok ülkeyi ziyaret etti.