Ay-yıldızlılar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İspanya'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetle futbol tarihimizin en acı sonuçlarından birine imza attı. Bu tarihi yenilgi, taraftarları şoke etti ve milli takımın geçmişte aldığı farklı mağlubiyetleri yeniden gündeme getirdi.
İşte En Farklı Mağlubiyetler :
İngiltere 8-0 Türkiye: 14 Ekim 1987
Türkiye 0-8 İngiltere: 14 Kasım 1984
Polonya 8-0 Türkiye: 24 Nisan 1968
Türkiye 0-6 İspanya: 7 Eylül 2025
Türkiye 0-6 Çekoslovakya: 9 Ekim 1965
İtalya 6-0 Türkiye: 2 Aralık 1962
Almanya 7-2 Türkiye: 23 Haziran 1954
Avusturya 6-1 Türkiye: 26 Mart 2024
Hollanda 6-1 Türkiye: 7 Eylül 2021
İrlanda 5-0 Türkiye: 17 Ekim 1990
İngiltere 5-0 Türkiye: 16 Ekim 1985
Almanya 5-1 Türkiye: 26 Ekim 1983
Polonya 5-1 Türkiye: 22 Eylül 1971