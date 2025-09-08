Ay-yıldızlılar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İspanya'ya karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetle futbol tarihimizin en acı sonuçlarından birine imza attı. Bu tarihi yenilgi, taraftarları şoke etti ve milli takımın geçmişte aldığı farklı mağlubiyetleri yeniden gündeme getirdi.

İşte En Farklı Mağlubiyetler :

İngiltere 8-0 Türkiye: 14 Ekim 1987

Türkiye 0-8 İngiltere: 14 Kasım 1984

Polonya 8-0 Türkiye: 24 Nisan 1968

Türkiye 0-6 İspanya: 7 Eylül 2025

Türkiye 0-6 Çekoslovakya: 9 Ekim 1965

İtalya 6-0 Türkiye: 2 Aralık 1962

Almanya 7-2 Türkiye: 23 Haziran 1954

Avusturya 6-1 Türkiye: 26 Mart 2024

Hollanda 6-1 Türkiye: 7 Eylül 2021

İrlanda 5-0 Türkiye: 17 Ekim 1990

İngiltere 5-0 Türkiye: 16 Ekim 1985

Almanya 5-1 Türkiye: 26 Ekim 1983

Polonya 5-1 Türkiye: 22 Eylül 1971