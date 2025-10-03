Kiralık sosyal konutlarda yeni bir dönem başlıyor. Yüzyılın Konut Projesi adı altında inşa edilecek kiralık konutlarda ev sahibi devlet olacak. Dar gelirli vatandaşlar, piyasa değerinin altında kiraya verilecek konutlarda uzun yıllar oturabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili yaptığı paylaşımda, kira artışlarının fahiş seviyelere çıkmasının önleneceğini ve kiraların düşük tutulacağının altını çizdi. Devlet ev sahibi olacağı için kira zamları konut taksitlerindeki artış oranıyla sınırlı kalacak.

İlk aşamada kiralık sosyal konutlar İstanbul’da inşa edilecek. İstanbul’da yapılacak on binlerce konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada hak kazanan vatandaşlar, sözleşme imzalayarak evlerine yerleşecek.

Bakanlık yetkilileri, İstanbul’daki konutların tamamlanmasının ardından projenin öncelikle diğer büyükşehirlerde uygulanacağını bildirdi.

Kiralık sosyal konutlar, piyasa rayiç bedelinin altında olacak. TOKİ, kiralama sürecinde hak sahipliği kriterlerini belirleyecek ve sözleşme imzalanan evlerde düzenli denetim yapılacak. Kontrat süresi dolan konutlar, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar yeni hak sahiplerine kiraya verilecek.

Proje kapsamında toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi hedefleniyor. İstanbul’daki uygulamanın ardından diğer illerde de kiralık sosyal konut dönemi başlayacak.