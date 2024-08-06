Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi personeli, hizmet bölgesi olan Yamaçlı, Uzunlu ve Bahariye köyleri kırsalında bulunan mevsimlik tarım işçilerine yönelik ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette, ailelerle görüşmeler yapılarak talepler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alındı. Ayrıca, çadır alanlarında yaşayan çocuklarla vakit geçirilerek, onların ihtiyaçları ve durumları hakkında bilgi toplandı.

Bu ziyaret, bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin sosyal ve ekonomik durumlarını değerlendirmek ve destek sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.