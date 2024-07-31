Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından öksüz ve yetim çocuk ziyaretleri gerçekleştirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, psikososyal destek hizmeti vermek, aile veya akrabaları yanında yaşamlarını sürdürmelerini destekleyecek ve teşvik edecek mekanizmalar kurmak için ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Topal yaptığı açıklamada, “Çeşitli sebeplerden dolayı ebeveynlerinden birini ya da her ikisini de kaybetmiş çocuklara yönelik hizmet standartlarını ve programlarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, psikososyal destek hizmeti vermek, aile veya akrabaları yanında yaşamlarını sürdürmelerini destekleyecek ve teşvik edecek mekanizmalar kurmak için ziyaretler devam edecek” ifadelerini kullandı.