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Yozgat Şube'nin Temsilciler Toplantısı'nda konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “İstiyoruz ki hekimin giydiği önlük, hemşirenin giydiği forma özel görev kıyafeti statüsünde değerlendirilsin ve Bakanlık tarafından verilsin. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sendikal mücadelede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Doğan, temsilcilere göstermiş oldukları gayretlerden ötürü teşekkür etti.

“SOSYAL SENDİKACILIK ANLAYIŞIYLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Sağlık Sen olarak gece gündüz demeden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Doğan, uzman kadro, yetkin personel ile üyelere yönelik önemli projeler geliştirdiklerini anlattı. Doğan, “Sahada 7 gün 24 saat büyük gayret gösteriyoruz. Klasik sendikacılık anlayışını yıkıp sosyal sendikacılık anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir sağlık ve sosyal hizmet çalışanını dışarda bırakmadan, tamamını kapsayan çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar hekimden hemşireye, hizmetliden şoföre, sosyal hizmet uzmanından sağlık teknisyenine kadar tüm unvan ve branşları kapsayacak şekilde hazırlandı” ifadelerini kullandı.

"PROJELERLE ÜYELERİMİZE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Doğan, “Projelerimizle üyelerimizin ihtiyaçlarını gidermeyi, onlara destek olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda son 8 ayda önemli hizmetleri hayata geçirdik. Biz hep ‘daha iyi neler yapabiliriz’ diye düşünerek hareket ediyoruz ve çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sağlık-Sen Taksi projesini kısa süre önce hayata geçirdiklerini belirten Doğan, “Sağlık Sen Taksi ile sağlık sorunları nedeniyle Ankara'ya gelen üyemizi ve birinci derece yakınını şehirlerarası toplu taşıma merkezinden alıyor gideceği hastaneye bırakıyoruz” dedi.

“HEKİMİN ÖNLÜĞÜ, HEMŞİRENİN FORMASI ÖZEL GÖREV KIYAFETİ SAYILSIN”

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğan, “Sağlık çalışanlarının giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti statüsünde değerlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki hekimin giydiği önlük, hemşirenin giydiği forma özel görev kıyafeti statüsünde değerlendirilsin ve Bakanlık tarafından verilsin. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“MEKİK DİPLOMASİSİ İLE SORUNLARI GÜNDEMDE TUTUYORUZ”

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu da yaptığı konuşmada, 8 ay gibi kısa bir sürede önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Irgatoğlu, toplu sözleşme sürecinde yaptıkları çalışmalar ve elde edilen kazanımlarla ilgili temsilcilere bilgi verdi.

Irgatoğlu, "Toplu sözleşme masasına iyi bir hazırlıkla gittik. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tamamını ilgilendiren talepler hazırladık. Netice itibarıyla önemli ve değerli kazanımlar elde ettik. Bunu Ocak ayında göreceğiz inşallah. Mücadelemiz devam ediyor. Bakanlıklarda ve Meclis'te mekik diplomasisi ile sorun ve talepleri gündemde tutmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUKLARIMIZI BİLİYORUZ”

Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu ise çalışanların özlük haklarını daha ileriye taşımak için yılmadan çalıştıklarını anlatarak, “Sorumluluklarımızı biliyoruz. Bugüne kadar bu bilinçle hareket ettik, değerlerimizden ve ilkelerimizden ödün vermedik. Bundan sonra da bu değer ve ilkelerle yolumuza devam edecek, istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.