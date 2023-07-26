Sorgun’un birçok cadde ve mahallesinde çalışmaların yapıldığını aktaran Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, bir yandan asbest boru değişimi yaparken diğer yandan ise asfalt öncesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sorgun için canla başla çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek bir açıklama yapan Başkan Ekinci, “Sorgun'un her köşesinde çalışmalarımızı eş zamanlı ve sorunsuz ilerletiyoruz. Şevket Bağcı Caddesinde asbest boru değişimi yaparken, Yeşilöz Mahallesi Rüzgarlı Caddesi ve Yazlak Mahallesi 1601 sokakta asfalt öncesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan