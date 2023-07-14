15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerde bulunan İl Müdürü Abdullah Neşeli, ailelerle bir süre sohbet edip sorun ve taleplerine kulak verdi.

Ziyaretler hakkında Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünce paylaşılan açıklamada, “Yaşlı ve çocuk kuruluş temsilcilerince gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Gülyayla Köyünde ikamet eden Şehit Mustafa Koçak'ın baba ve annesi İbrahim ve Züleyha Koçak, Şehit Mustafa Aslan'ın annesi Şenol Aslan, Gazilerimiz Durak Tetik ve Muamner Erkaya ziyaret edildi. Ziyaretlerde İl Müdürü Neşeli, ailelerle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledikten sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Valimiz Ziya Polat'ın selam ve iyi dilek ve temennilerini iletti. Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler. Şanlı bayrağımızın altında Millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimiz sayesindedir. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz” denildi.

İl Müdürü Abdullah Neşeli’ye ziyaretlerinde Şube Müdürü Bahattin Çelik eşlik etti. Ahmet Ayverdi