Genel Başkan Taşçı, teslim edilen dosyada bazı konuların çözüme kavuşturulmadığını belirtti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Genel Başkan Taşçı, “Diyanet İşleri Başkanlığımız Çalışanlarının sorunlarını çözmek adına Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiren konuları içeren dosyamızı teslim etmiştik. Teslim etmiş olduğumuz dosyada bulunan bazı konular çözüme kavuşurken bazıları ile ilgili halen hiç bir çalışma yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Taşçı, Diva-Sen Genel Merkezi tarafından kurum çalışanlarına yönelik yapılan saha çalışması sonucu tespit edilen problemler ve çözüm önerileri ile ilgili maddeleri şu şekilde hatırlattı:

Kur’an Kursu öğreticilerinin unvanı, Kur’an Kursu öğretmeni olarak değiştirilmelidir.

Cami görevlilerinin kullanıma sunulan lojmanların oturabilir evsafta olması temin edilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TOKİ iş birliği ile köy, belde ve şehirlerde cami görevlileri için lojman sıkıntılarının giderilmesi.

Camilerde ve Kuran Kurslarında kullanılan aydınlatma, ısıtma ve soğutma elektrik faturalarının tek kalem halinde genel bütçeden karşılanması veya KDV’nin kaldırılması.

Giyim yardımı olarak verilen komik ücretin iyileştirilmesi veya daha önceden olduğu gibi cübbe sarık olarak İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara başkanlığımız tarafından temin edilmesi.

10 yıllık görev yapmış Müezzin Kayyımlara İmam Hatiplik müktesebinin verilmesi.

Geçici görevlendirilen personele gidiş geliş ücretlerin kurum tarafından karşılanması.

Diyanet personelinin de öğretmenler olduğu gibi müzelerden ücretsiz yararlanmalarının sağlanması. Mustafa Babayiğit