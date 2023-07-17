Başkan Aydoğmuş, hükümetin verdiği vaatleri değil, vermediği vaatleri milletin önüne getirdiğini söyledi.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “Seçim öncesi verilen BAĞKUR emekli primi oranının 7 bin 200’e düşürülecek, meclis açılır açılmaz çözeceğiz vaadi başta olmak üzere hükümetin verdiği vaatlerin hiç biri yerine getirilmedi. Üstüne verilmeyen vaatler artırıldı. Vergi artışı verilen vaatlerde yoktu. Şimdi buradan soruyorum, BAĞKUR primlerinin 7 bin 200’e düşecekti ama hala düşmedi. Millet bu durumun düzeltilmesini bekliyor verilen vaatler içinde BAĞKUR emekli primi 7 bin 200 olacak demiştiniz. Ama hiç gündeme getirmiyorsunuz. Staj ve çırakların çalıştığı dönemlerin emeklilik girişinden sayılması çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak duruyor. Emekli maaş zamları, memur maaş zamları enflasyonun çok çok altında kaldı. Verdiğiniz bu vaatler dururken verilmeyen vaat olan vergi zamları milletin sırtına vurulan bir kamburdur. Söz verdiğiniz, ama halen yerine getirmediğiniz BAĞKUR emeklilik primlerinin 7 bin 200’e indirilmesi vaadinizi lütfen yerine getirin ve bu mağduriyeti çözün” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi