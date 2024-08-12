Bursa'da Üçevler Mahallesi Vizyon Plaza önünde bir otopark alanında yaşanan olay, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.Sabah saatlerinde bir sürücü, aracını otopark girişine bırakarak gitti. Otopark alanını kullanmak isteyen diğer sürücülerin girişini engelleyen araç, kargaşaya neden olarak sürücüleri mağdur etti.

KORNA SESLERİ SUSMADI

Park alanına giremeyen sürücüler korna çalarak aracı bırakan sürücüye seslerini duyurmaya çalıştı. Araç sahibinin gelmemesi üzerine park yerini kullanmak için bekleyen sürücüler, aracın çekilmesi için çare aradı.

Bir sürücünün aracın kapılarının açık olduğunu fark etmesi sonucu bekleyen vatandaşlar, aracı iteleyerek otopark girişinin açılmasını sağladılar.

Olayın üzerinden uzun süre geçtikten sonra olay yerine gelen sorumsuz sürücü vatandaşların tepkisine rağmen hiç birşey olmamış gibi aracına binip gitti.