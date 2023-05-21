Başkan Apaydın, Bu kazalarda 1 milyon 392 bin 398 vatandaş yaralanırken 12 bin 798 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Apaydın, Kazaların büyük çoğunluğunu aşırı hız, alkollü araç kullanmak ve sürüş esnasında telefon kullanımı oluşturuyor dedi.

“TRAFİKTE HEM SÜRÜCÜ HEM YAYA OLARAK SORUMLU DAVRANMALIYIZ”

Trafikte yaya olarak da sürücü olarak da hep birlikte sorumluluk sahibi olmamız gerektiğine dikkat çekenTŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın, “Yolların ve araçların günden güne daha da iyi ve sağlam olmasına rağmen yaşanan trafik kazalarının azalmaması maalesef sorumluluk bilincimizin gelişmediğini gösteriyor. Her yıl ortalama 400 binin üzerinde kaza meydana geliyor. Bu kazalarda her yıl ortalama 2 binin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafikte güvenli yolculuklar yalnızca sürücü değil yayaların da sorumluluğundadır. Yol medeniyettir ve bu yolda gerek trafik kuralları, gerek yaya geçitleri, gerek emniyet kemeri, gerek kaldırımlar her noktada herkes sorumluluk bilincinde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kazaların suçlusu levhalar, yollar, köprüler değil, bireyin kendisidir” dedi. Haber Merkezi