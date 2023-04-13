Geçtiğimiz yıllarda müftülük tarafından oluşturulan “Alo Fetva Hattını” arayanların sayısı Ramazan ayında katlanarak arttı.

Bir çok vatandaşın oruç, zekat, fitre, niyet ve sahur hakkında merak ettiği sorular “Alo Fetva Hattı” ile cevap buluyor.

“EZANI DUYMADAN YEMEK YEMEK ORUCU BOZAR MI?"

Yozgat İl Müftülüğü fetva hattında görev alan personeller tarafından, fetva hattına ilginç sorularında geldiği belirtilerek, “İlginç sorular zaman zaman geliyor. Geçen bir kardeşimiz aradı biraz şaşırtıcı birazda sevindirici bir soru sordu. Zaman zaman biz vaazlarımızda, hutbelerde orucu bütün vücuda, bütün azalarımıza, organlarımıza tutturmanın öneminden bahsediyoruz. Geçen bir kardeşimiz Alo 190 hattını arayarak ‘ezanı duymadan yemek yedim orucum bozulur mu?' diye sordu. Bunun yanı sıra ‘hastalandım hastanede iğne vuruldum orucum bozulur mu?’, ‘Zekatı torunuma verebilir miyim?, Diş tedavisi orucumu bozar mı? tarzı sorular geliyor. Bu tarz sorular gerçekten Ramazan ayında daha fazla alıyoruz. Vatandaşlarımızda ister istemez kendilerini şüpheye düşürmemek için Alo Fetva Hattımızı arayarak bilgi alıyorlar. Böylelikle de içleri rahat ediyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERİYORUZ”

Vatandaşları bilgilendirmek için Ramazan ayı için çalışma saatlerinde düzenleme yaptıklarını söyleyen Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Alo fetva hattımızda ve müftülüğümüzün dahili fetva hattında vatandaşlarımıza Ramazanla ilgili bilgiler veriyoruz. Sorularımız oldukça yoğun, özellikle zekat hesabı, fitre miktarı, fidye miktarı bunlar çoklukla soruluyor. Ramazanda bir hayli yoğun. Bizlerde personellerimiz ile birlikte haftanın her günü hizmet veriyoruz. Tabi ki haftanın her günü veriyoruz ama 24 saat veremiyoruz. Haftanın 5 günü saat 09.00 ve 17.00 arası müftülük vaizleri tarafından fetva nöbeti tutuluyor. Ramazan ayına mahsus olarak da Cumartesi ve Pazartesi günleri saat 17.00 ve 22.00 arası sorulan sorulara cevap veriliyor. Biz vatandaşı aydınlatmaya çalışıyoruz. 190 fetva hatlarımızdan ve dahili hatlarımızdan bize ulaşsınlar'' dedi.

“DAHA ETKİN OLABİLMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Alo Fetva Hattı hakkında vatandaşları bilgilendiren Müftü Gülden, “Din İşleri Yüksek Kurulu, Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma (Fetva) Hattını, günümüz insanının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Alo 190 Fetva Hattı, dijital teknolojilerin desteği alınarak kolay erişilebilen, güvenli ve kaliteli iletişim imkânı sunan bir çağrı merkezine dönüştürüldü. Cevapsız hiçbir çağrının kalmaması için ülke genelinde uygulamaya konulan çağrı merkezi, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun rehberlik ve koordinesinde il müftülükleri bünyesinde oluşturulan dini soruları cevaplandırma merkezleri aracılığı ile yürütülüyor. Bu merkezlerde dini soruları cevaplandırabilecek nitelikli personel görevlendiriliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde de Din İşleri Yüksek Kurul Uzman ve Uzman Yardımcıları dini soruların en doğru bir şekilde cevaplandırılabilmesi için il müftülüklerindeki merkezlere bilgi desteği sunuyor.Din İşleri Yüksek Kurulu, Alo 190 Fetva Hattına yönelik geliştirmiş olduğu yeni sistemle ülke genelinde fetva birliğini sağlamayı amaçladığı gibi vatandaşlarımızı doğru bilgiyle buluşturma konusunda da daha etkin olabilmeyi hedefliyor” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir