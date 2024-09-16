Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan Sorgun’a bağlı Günyazı köy yolu çalışması tamamlandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun’a bağlı Günyazı köy yolu 2. kat asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, “2024 yılı yatırım programında bu sene yapılması planlanan, Sorgun’a bağlı Günyazı köyü 1,7 kilometrelik 2.kat asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu hizmetlerin Yozgat’a yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.