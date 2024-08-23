Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri açıklandı. Peki, Sorgun’un nüfusu kaç? Detaylar haberimizde…

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere göre Yozgat il ve ilçelerinin 2023 yılı nüfus verileri ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre Yozgat’ın ilçesi Sorgun’un 2023 yılı nüfusu 80 bin 618.

Verilerden elde edilen bilgilere göre 2019 yılında 79 bin 533 olan Sorgun’un nüfusu, 2020 yılında 80 bin 525’e yükseldi. 2021 yılında Yozgat’ın nüfusu artış göstererek 79 bin 781’e düşen nüfus, 2022 yılında yükseliş göstererek 79 bin 977 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre Sorgun’un nüfusu 2023 yılında artmaya devam ederek 80 bin 618 oldu.