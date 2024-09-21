Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan setlerin dağıtımına köy okullarından başladıklarını söyledi.

Proje ile israfın önüne geçilmesinin de amaçlandığını vurgulayan Tunçer, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, 'Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma’ sloganıyla ÖSYM'nin yaptığı YKS ve KPSS sonrası gönüllü gençler ve gençlik liderleri aracılığıyla toplanan kalem setleri, başta köy okulları ve dar gelirli ailelerin öğrencileri olmak üzere gençlik merkezimiz aracılığıyla okullarda dağıtılıyor. Proje kapsamında hem israfın önüne geçilmiş oluyor hem de kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan setleri, öğrenciler aracılığıyla ekonomiye kazandırılmış oluyor. Her yıl 2 bin kadar kalem seti sadece Sorgun Gençlik Merkezi aracılığıyla öğrencilerimize ulaştırılıyor."

Köy okullarının yanı sıra ilçede bulunan Yeşilyurt, Atatürk, Yeni Çeltek, Özcan Yıldırım ilkokullarına da setlerin dağıtıldığını kaydeden Tunçer, kalan okullara dağıtımın sürdüğünü aktardı.