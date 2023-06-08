Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Eğitim Programı kapsamında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Farkındalık” konulu seminer verildi.

Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Şeyma Özkan tarafından yapılan seminer Sorgun Belediyesi Hilalevleri'nde gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında yasal haklar konusunda bilgilendirilen kadınlara, şiddetin olumsuz etkileri hakkında duyarlılık ve kadına yönelik şiddet konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak amaçlandı.

Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Seminer için yer tahsis eden Hilalevleri personellerine ve katılım gösteren kursiyerlere teşekkür ederiz. 'Şiddete sıfır tolerans' ilkesi ile çıktığımız bu yolda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek adına çalışmaya devam edeceğiz” denildi. Melike Aslı Arslan