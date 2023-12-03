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İş hayatındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Akyüz, AK Parti’den meclis üyeliği aday adayı olma kararıyla ilçesine daha fazla hizmet etmeyi hedefliyor.

Sorgun'a daha iyi ve güzel hizmetler sunabilmek adına belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu yaptığını belirten Akyüz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sorgun'a daha fazla hizmet etmek ve kalkındırmak amacıyla yola çıktık. Bu önemli sürecin bizler için bir onur olduğunu söyledi.

ONUR AKYÜZ KİMDİR?

1997 yılında Behçet ve Nurcan Akyüz'ün ilk evladı olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Sorgunda tamamladı. 2020 yılında vatani görevini tamamladı akabinde Sorgunda faaliyet gösteren aile şirketi olan Akyüzler otomotiv de genel müdür olarak iş hayatına devam etmektedir.

2021 yılında üyesi olduğu Ak parti Gençlik kollarında yönetim kurul üyeliği yaptı.

2024 yılı mahalli idareler seçiminde belediye meclis üyeliği aday adayı oldu.

Onur Akyüz Şerife Selin Akyüz hanımefendi ile mutlu bir evliliği ve bu evlilikten bir erkek evladı bulunmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.