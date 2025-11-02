Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), gönüllülerinden Emir Kaan Şenses’in Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Letonya’daki gönüllülük faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Şenses’in projede hem sosyal yardım hem de kültürlerarası öğrenme alanlarında aktif görev aldığı belirtildi.

Yardım Çalışmalarına Katkı Sağladı

SORGED açıklamasına göre Emir Kaan Şenses, Letonya’nın Rūde bölgesinde yürütülen gönüllülük projesine katıldı. Projenin ilk haftasında yerel topluma uyum sağlamak amacıyla adaptasyon sürecine odaklanan Şenses, bölgedeki bir okulda gerçekleştirilen yardım kolisi dağıtımı, ilk yardım faaliyetleri ve ofis çalışmalarında aktif rol aldı.

İhtiyaç Sahiplerine Destekte Bulundu

Projenin ikinci haftasında Şenses ve proje ekibi, Letonya’nın farklı köylerine giderek ihtiyaç sahibi ailelere destek çalışmaları yürüttü. Zaman zaman karşılaşılan zorluklara rağmen gönüllülük motivasyonunu koruduğunu ifade eden Şenses, toplumsal dayanışma faaliyetlerine katkı sunmaya devam etti.

Üçüncü haftada ise Letonya genelinden gelen 25 gönüllü, başkent Riga yakınlarında düzenlenen ESC Oryantasyon Eğitimine katıldı. Emir Kaan Şenses’in de yer aldığı eğitimde, Avrupa Dayanışma Programı’nın hedefleri, kültürlerarası öğrenme yöntemleri ve gönüllülük ilkeleri üzerine çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

SORGED yetkilileri, bu tür uluslararası gönüllülük faaliyetlerinin gençlerin kişisel gelişimine, kültürel farkındalıklarına ve toplumsal duyarlılıklarına büyük katkı sağladığını vurguladı.

SORGED Gençlere Çağrı Yaptı

Dernek, yaptığı açıklamanın sonunda gençlere uluslararası gönüllülük programlarına katılma çağrısında bulundu: “Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin hem kendilerini geliştirmesine hem de toplumlara fayda sağlamasına olanak tanıyor. Emir Kaan’ın Letonya’daki örnek çalışması, gönüllülüğün sınır tanımadığını bir kez daha gösteriyor.”